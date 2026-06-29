Aversa, emergenza rifiuti: i sindacati chiedono un incontro urgente al Comune

Ad Aversa l’emergenza rifiuti torna a far discutere. A puntare il dito sono ora anche le organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Flaica Cub, che chiedono un incontro urgente con l’amministrazione comunale.
Secondo i sindacati, nell’ultima gara d’appalto gli addetti sarebbero passati da 106 a 90 unità, una riduzione che avrebbe inciso sull’efficienza del servizio.
Le due sigle denunciano inoltre presunte pendenze economiche nei confronti dei lavoratori da parte delle precedenti società che hanno gestito l’appalto, tra cui il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto. I sindacati lanciano anche l’allarme per i prossimi mesi: ai pensionamenti previsti, sostengono, non corrisponderebbe alcun piano di nuove assunzioni.
Da qui la richiesta di un bando pubblico per incrementare l’organico degli operatori ecologici e l’apertura di un tavolo permanente di confronto con Palazzo di Città. Intanto, mentre cresce il malcontento, i cittadini continuano a fare i conti con un servizio che fatica a tornare alla normalità.