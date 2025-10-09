Due arresti in poche ore ad Aversa: uno per spaccio di droga e l’altro per evasione dai domiciliari, entrambi eseguiti dagli agenti del locale Commissariato, nell’ambito di controlli mirati al contrasto della criminalità urbana.

Aversa, due arresti in poche ore: uno tenta di disfarsi della droga gettandola dal balcone

Nel primo intervento, i poliziotti hanno arrestato un cittadino italiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, indirizzate verso un soggetto già noto alle forze dell’ordine, hanno portato alla perquisizione della sua abitazione, dove sono stati rinvenuti circa 40 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte alla vendita. L’uomo ha tentato invano di disfarsi della droga gettandola dal balcone. È stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida dell’arresto.

Durante la stessa operazione, la Polizia ha identificato due pregiudicati presenti sul posto, per i quali sono state avviate le procedure amministrative per l’emissione del foglio di via dal Comune di Trentola Ducenta. Nel secondo intervento, sempre ad Aversa, gli agenti hanno arrestato un uomo evaso dagli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto per reati contro la persona. L’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura custodiale, e il soggetto è stato rintracciato e accompagnato anch’egli nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.