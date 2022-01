Trovato senza vita in casa. E’ la tragedia che si è consumata questo primo pomeriggio ad Aversa, in via Vito Di Jasi, l’arteria stradale che congiunge la zona ospedaliera al centro. La vittima è Angelo, un uomo di 65 anni.

Aversa, tragedia in centro: uomo trovato senza vita in casa

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, l’allarme è scattato dopo le 14, a seguito della segnalazione dei familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la vittima. A quel punto nella zona sono giunti sia i sanitari del 118 che i carabinieri del locale reparto territoriale.

I militari della compagnia aversana hanno dovuto sfondare la porta di ingresso dell’appartamento una volta giunti sul posto. All’interno purtroppo hanno fatto la tragica scoperta. Angelo era privo di vita nel bagno, stroncato probabilmente da un malore, adagiato a terra esanime. Al momento l’ipotesi presa in considerazione è quella del decesso per cause naturali. Sarà la magistratura nelle prossime ore a decidere se disporre l’esame autoptico sulla salma del 65enne.