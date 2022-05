Tragedia nella serata di venerdì in viale Kennedy, ad Aversa, a poca distanza dall’ospedale Moscati. Una donna di 53 anni, S.M., è stata trovata senza vita nel suo appartamento.

Aversa, malore fatale: 53enne muore in casa

A fare la macabra scoperta alcuni parenti, che hanno trovato il corpo esanime in casa dopo aver provato inutilmente a mettersi in contatto con lei. Successivamente sono intervenuti i sanitari del 118. Gli uomini del pronto intervento però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 53enne.

Ancora ignote le cause del decesso. Tra le ipotesi – secondo Edizione Caserta – c’è l’assunzione di un mix di farmaci che si sarebbe rivelato fatale. La Procura aversana di Napoli Nord, informata dell’accaduto, ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad esami tossicologici per chiarire le cause della morte. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città. La 53enne era conosciuta e benvoluta in zona.