Domani mattina, la sala consiliare del Municipio normanno ospiterà il primo consesso dell’amministrazione comunale, con cinque punti all’ordine del giorno che includono il giuramento del sindaco e la tanto attesa presentazione della giunta. Tuttavia, la composizione degli assessori è ancora incerta, con incontri frenetici in queste ore per cercare di raggiungere un accordo definitivo, sia sui nomi che sulle deleghe.

Aversa, domani primo consiglio dell’era Matacena: su giunta tanti rumors ma nessuna certezza

Secondo alcune indiscrezioni, per Aversa Moderata sono previsti due assessori: il nome già confermato è quello di Olga Diana, l’ex vicepresidente della Provincia di Caserta dovrebbe ricevere la delega all’Ambiente.

Il secondo nome è ancora “ballerino”, con Giovanni Innocenti e Iolanda Dello Margio in pole position. Il “recordman” di preferenze, però, è il candidato in pectore per la presidenza del consiglio, ruolo per il quale Federica Turco (Noi Aversani) sta spingendo fortemente. Se Turco dovesse essere eletta presidente del consiglio, è probabile che Innocenti venga nominato assessore alle Politiche Sociali.

Tuttavia, il ruolo di Dello Margio resta da chiarire, poiché un gruppo di moderati la sostiene come possibile assessore. La situazione tra i moderati è ancora aperta e la scelta finale sul secondo assessore non è ancora definita. Intanto, “Noi Aversani” ha già indicato Francesco Sagliocco come papabile assessore, al quale potrebbero andare due deleghe: Lavori Pubblici e Sport. Forza Azzurra sembra puntare su Gaetana Barrella per la Pubblica Istruzione, mentre Per Immagina Aversa, il nome più accreditato è quello di Orlando De Cristofaro, che dovrebbe ottenere la delega all’Urbanistica.

La carica di vicesindaco, invece, dovrebbe essere assegnata ad Alfonso Oliva. Nei giorni scorsi, si sono rincorsi rumors sulla possibilità di affidare all’esponente di Aversa Italia la delega alla Cultura, ma sembra che il sindaco intenda mantenerla per sé.

A completare la squadra ci sarebbe Mariano D’Amore, delegato ai conti pubblici, in quota Matacena. Fuori, invece, Genny Ciaramella, commercialista e figlio dell’ex sindaco, indicato da Aversa Moderata per la carica al Bilancio.

Minoranza pronta a chiedere alternativa a Innocenti

Un altro punto cruciale sarà la votazione per la presidenza del consiglio comunale. Il nome di Innocenti non è particolarmente gradito all’opposizione che lo considera “un’imposizione”. Pertanto, domani mattina, la minoranza chiederà al sindaco Matacena una rosa di almeno tre candidati tra cui scegliere. Il countdown ad Aversa è partito e il nuovo assetto politico è solo una questione di ore.