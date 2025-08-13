Aversa, dimissioni Barrella. De Michele: “Sindaco fa finta di nulla con due assessori in meno”

Aversa. Nel dibattito politico cittadino continua a tenere banco il caso delle dimissioni di Gaetana Barrella, ex assessora agli Affari Generali, Pubblica Istruzione e Transizione Ecologica e Digitale della giunta Matacena. La scelta di lasciare l’incarico era arrivata pochi giorni dopo l’annuncio del sindaco di volerle revocare le deleghe. Dall’opposizione, il consigliere Mario De Michele (La Politiche che Serve) attacca parlando di “parole a vuoto” e accusando il primo cittadino di ignorare il fatto che la sua giunta conti ora due assessori in meno.

