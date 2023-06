Avvistata una Gru gigante ad Aversa! È l’originale iniziativa pubblicitaria di un brand che si occupa di Personal Training e che il 1 luglio aprirà un nuovo centro ad Aversa in via Paolo Riverso. Quindi in questi giorni se siete nella citta normanna vi potrebbe capitare di avvistare un enorme origami a forma di gru. Perché proprio un origami???

Lo abbiamo chiesto a Marco Carusone, architetto della Carusone D+B che ne ha curato il progetto: “L’origami nello shintoismo rappresenta il ciclo della vita, dove la fine delle cose è finalizzata sempre ad una nuova rinascita.

Una struttura nella sua apparente fragilità, meravigliosamente minimale, elegante, bilanciata e simmetrica. Similitudine del benessere fisico e mentale, la sua creazione richiede tranquillità, perseveranza, esercizio e costanza.

L’evoluzione di un origami parte da un quadrato iniziale di carta: tramite il piegare e lo spiegare le forme esibiscono in ogni tappa la loro estetica esattezza. Così come il quadrato di carta prende forma e si definisce, la tua evoluzione parte da una nuova predisposizione e prevede un percorso scandito, tecnico e paziente indicato da PT competenti e qualificati.

I Personal Trainer sapranno guidarti durante il percorso., così come il design del centro è totalmente ispirato alla simmetria e alle forme geometriche che creano un percorso si mentale che fisico”

ABSOLUTH

Il tuo percorso. La tua guida. Emanuele Sicilia, cofounfer ed esperto personal trainer aggiunge: “Non siamo una palestra.

Siamo un personal training club: esperienziale, esclusivo ed innovativo. Creiamo percorsi individuali, o di gruppo, per allenamenti performanti ed estremamente personalizzati. L’inizio è la base. Il fine è la forma.” Occhio alla Gru Gigante allora! E per maggiori informazioni visitate i profili social oppure il sito di ABSOLUTH

