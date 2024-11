Questa mattina, nella sala consiliare di Aversa, si è tenuto un convegno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzato dall’assessora alle Pari Opportunità Eufrasia Cannolicchio. Presenti, tra gli altri, il sindaco Francesco Matacena, il capo procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, la referente del commissariato di Aversa Tommasina Maione, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni territoriali come Spazio Donna, le consigliere della Commissione consiliare per le Pari Opportunità, il giornalista Nicola De Chiara che ha moderato l’incontro.

Aversa, convegno al Comune su violenza contro le donne: “Rafforzare rete sociale”

Tra il pubblico, anche gli studenti e le studentesse delle cinque scuole aversane che, intorno alle 10.30, hanno organizzato un flashmob sotto l’Arco dell’Annunziata, da cui è poi partito un corteo con cartelloni e striscioni. “D’amore non si può morire”, è il coro intonato durante la manifestazione dai ragazzi e dalle ragazze, insieme ai loro insegnanti.