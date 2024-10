Attività commerciali non a norma nel mirino dei Carabinieri. In particolare bar, ristoranti e sale giochi. A condurre i controlli i carabinieri della Compagnia di Aversa con il supporto di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Chieti, militari dell’Ispettorato del lavoro e del NAS di Caserta, nonché personale tecnico della ASL e della SIAE.

Aversa, controlli a tappeto in bar e ristoranti: elevate sanzioni per 35mila euro

Le verifiche, effettuate attraverso l’impiego di 12 pattuglie in orari serali e notturni hanno consentito di procedere al deferimento in stato di libertà di 5 persone, tra le quali proprietari, impiegati ed avventori degli esercizi controllati.

Durante il controllo di un ristorante ad Aversa, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di lavoratore straniero irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione. Contestualmente i militari hanno proceduto ad elevare sanzioni amministrative per l’impiego di forza lavoro in nero per un totale di euro 11.080,00, alla sospensione immediata dell’attività commerciale e al sequestro amministrativo del ristorante, anche a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate. Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro 30 kg di alimenti con la conseguente sanzione amministrativa di 2.500,00 euro.

Presso un bar sala giochi del centro normanno, invece, i militari hanno riscontrato la mancanza della licenza di esercizio e delle previste tabelle relative all’indicazione dei giochi proibiti, procedendo, contestualmente, alla sospensione immediata dell’attività commerciale.

Droga e pistola scenica nel locale

Presso uno dei locali controllati, l’atteggiamento nervoso e intollerante di uno degli avventori ha insospettito i carabinieri che, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di circa 8 gr. di hashish. Un secondo avventore, invece, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola scenica priva di tappo rosso e circa 4 grammi di hashish. L’arma e lo stupefacente rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due giovani sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa.

Nel corso dei posti di blocco eseguiti sia nel centro cittadino che lungo le assi di collegamento con i comuni limitrofi, volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale, i militari hanno sottoposto a controllo 150 persone e 90 veicoli, procedendo all’elevazione di 15 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.