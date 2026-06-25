Arrestato 21enne a Chiaiano dopo il furto di un’auto. Ieri alle 16, come riportato dai carabinieri, era a bordo di un’utilitaria che aveva rubato poco prima. Il ragazzo, alla guida del veicolo, ha incrociato una gazzella del comando di Marianella che gli ha intimato l’alt per un controllo. Il giovane però, anziché fermarsi, ha deciso di spingere sull’acceleratore e tentare la fuga.

Napoli, 21enne ruba auto ma incontra carabinieri. Arrestato dopo un inseguimento

Come riportato da un comunicato, il ragazzo ha percorso diversi chilometri alla guida del veicolo rubato. Ha attraversato aree pedonali e marciapiedi, mettendo in pericolo la vita dei pedoni. Poi ha svoltato in una strada ma si è reso conto essere una vicolo cieco.

Messo alle strette dai Carabinieri, ha deciso di abbandonare l’utilitaria e tentare una nuova fuga, questa volta a piedi. Il nuovo inseguimento però non è durato molto. In poco tempo le forze dell’ordine lo hanno catturato e arrestato per furto aggravato. Adesso il 21enne è ai domiciliari, in attesa di giudizio.