Dopo il degrado e le segnalazioni delle ultime settimane, questa mattina sono partiti gli interventi di pulizia e manutenzione del biolago di via della Repubblica ad Aversa. L’area versava in condizioni critiche, tra acqua stagnante, sporcizia ed erbacce che avevano compromesso l’aspetto e la fruibilità del laghetto artificiale.Il biolago, completato nel 2023 grazie a un progetto dell’amministrazione Golia in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, era stato concepito come un’oasi di benessere e sostenibilità ambientale.

Aversa, biolago nel degrado: stamane partiti gli interventi di pulizia. Giovedì nuovo sopralluogo

Gli interventi, disposti dall’assessora al Verde Iolanda Dello Margio, hanno riguardato il taglio dell’erba e la pulizia dell’area. Giovedì mattina è previsto un nuovo sopralluogo da parte della ditta costruttrice per verificare lo stato dell’impianto di conduzione dell’acqua, accertare eventuali danni e predisporre un preventivo per la bonifica completa e la riattivazione del sistema. Prosegue intanto la manutenzione anche in altre zone della città. Nella giornata di ieri sono stati effettuati interventi di pulizia e sfalcio in via Riverso, interessando anche l’area giochi e l’area dog. Per lo spazio dedicato ai bambini è già stata annunciata la sostituzione dell’altalena danneggiata. Interventi di pulizia anche in via Bachelet.