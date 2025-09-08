Aversa, baby gang irrompe al Cimarosa. Il titolare: “Terra di nessuno, zona va presidiata”

Doveva essere un sabato sera all’insegna del cinema e dello svago, e invece si è trasformato in disordine e paura. Al teatro Cimarosa di Aversa, una baby gang ha fatto irruzione durante lo spettacolo in programma alle 21.30: urla e schiamazzi hanno interrotto la proiezione di un film, costringendo gli spettatori a lasciare la sala per capire cosa stesse accadendo.

Il titolare Enzo Virgilio, insieme ad alcuni dipendenti, ha tentato di bloccare i giovani prima nei corridoi, poi all’esterno della struttura, ma il gruppo è riuscito ad allontanarsi velocemente. Non si tratta di un episodio isolato: già lo scorso agosto, ci racconta il titolare, un’altra baby gang era riuscita a raggiungere addirittura il palco. Ora l’esercente fa sapere che sporgerà denuncia ai carabinieri e lancia un appello affinché vengano intensificati i controlli tra piazza Principe Amedeo e vico del teatro, soprattutto nei fine settimana.

Il servizio