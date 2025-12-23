Rompere il vetro di un’auto per rubare panettoni artigianali da appena 30 euro. È quanto accaduto nella serata di domenica, 21 dicembre, nel parcheggio del supermercato Conad ad Aversa, dove una coppia di fidanzati ha trovato la propria vettura gravemente danneggiata al ritorno da una breve sosta in un bar.

Aversa, auto vandalizzate: rompono il vetro per rubare panettoni da 30 euro

I malviventi hanno rubato panettoni artigianali custoditi all’interno del veicolo, per un valore di circa 30 euro, lasciando però danni ben più ingenti all’automobile. Un episodio che ha generato forte indignazione tra i cittadini, anche perché, come racconta la vittima, “l’auto di solito la mettiamo sempre solo in parcheggio custodito ma non essendoci in questo caso, abbiamo parcheggiato nell’area del parcheggio della Conad ad Aversa”.

Un episodio che fotografa il clima di insicurezza crescente nell’area nord di Napoli e riaccende le proteste dei cittadini, sempre più esasperati da furti e vandalismi quotidiani. Mentre rimuovevano i vetri rotti dall’abitacolo per evitare di ferirsi, i proprietari hanno incontrato un’altra coppia, vittima di un furto identico, con le stesse modalità e nello stesso parcheggio.