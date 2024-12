AVERSA. Niente festeggiamenti di Capodanno in piazza Municipio quest’anno. L’evento previsto per la notte del 31 dicembre, che avrebbe incluso un palco con ballerini, dj set e musica anni ’90, è stato annullato a seguito del vertice svoltosi il 23 dicembre alla Prefettura di Caserta per motivi di sicurezza.

Aversa, annullato evento di Capodanno in piazza Municipio. Sindaco: “Prioritario garantire massima sicurezza”

La decisione di annullare l’evento di Capodanno, con tanto di countdown, arriva in un clima di particolare attenzione dopo l’attentato ai mercatini di Natale in Germania, che ha innalzato i livelli di allerta sugli eventi pubblici. Durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocato lo scorso 23 dicembre in Prefettura e presieduto dal prefetto Lucia Volpe, sono state disposte misure straordinarie per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività natalizie.

Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha spiegato così la decisione: “A seguito degli incontri avuti nei giorni scorsi con il Prefetto, il Questore e i vertici delle Forze dell’Ordine della Provincia di Caserta, pur comprendendo bene il desiderio di festeggiare nell’occasione della Vigilia del Capodanno, ho ritenuto prioritario garantire la massima sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini. All’indomani dell’attentato in Germania, è stato attivato il tavolo di coordinamento della Prefettura ed è stata consigliata molta prudenza. Per questo motivo, si è ritenuto opportuno limitare quelle occasioni che, richiamando molte persone, avrebbero potuto presentare dei potenziali rischi”.

Il Comune di Aversa aveva stanziato un budget complessivo di 32mila euro per le festività natalizie, di cui 16mila destinati all’organizzazione del Capodanno. Tuttavia, come fa sapere il primo cittadino, i fondi non saranno utilizzati per l’evento previsto per la Vigilia di Capodanno, in quanto al momento “non è stata ancora effettuata la determina di affidamento”. È dunque probabile che la somma venga impiegata per altre iniziative future nella città normanna. Gli altri 16mila euro, invece, erano stati destinati a luminarie e addobbi natalizi, ma le luci di Natale installate sull’Arco dell’Annunziata sono state contestate dalla Soprintendenza per i beni culturali, che ne ha richiesto la rimozione (non ancora avvenuta) per mancanza di autorizzazioni.

Nella giornata di oggi, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di fuochi d’artificio e botti fuorilegge, oltre alla rimozione di tavolini e sedie fuori dai locali a partire dalle ore 15 fino alle 24 del 31 dicembre. È inoltre confermato il divieto di somministrazione di bevande in vetro. “Invito tutti gli esercenti a osservare le disposizioni e a farle rispettare, al fine di vivere questi giorni con la giusta serenità. Aversa è una città viva e attrattiva, e vogliamo consentire non solo ai giovani, ma anche alle famiglie, di passeggiare liberamente per le strade. Auguro a tutti gli aversani di vivere queste festività all’insegna della cordialità e della totale serenità”, ha concluso Matacena.