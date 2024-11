Aversa, annullato contributo al Cimarosa. De Michele: “Oliva si dimetta, atto irregolare”

“Si dimetta subito”. I consiglieri di centrosinistra (Baldascino, Oliva, De Michele e Mottola) attaccano il vicesindaco Oliva, accusandolo di abuso di potere e gestione personalistica della cosa pubblica in merito alla vicenda del contributo economico, pari a 1000 euro, da destinare al teatro Cimarosa in occasione dell’evento “Rumore Bim Festival”. Il provvedimento è stato annullato dal dirigente che in Commissione Controllo e Garanzia avrebbe evidenziato l’assenza di una deliberazione di giunta a sostegno economico dell’evento.