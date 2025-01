Mattinata di caos e disagi al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, dove dalle 9 di questa mattina cinque ambulanze e due auto mediche sono bloccate all’esterno della struttura sanitaria. Il motivo? Le barelle delle ambulanze sono state trattenute all’interno del pronto soccorso, ormai al collasso e senza posti disponibili per i pazienti, rendendo impossibile il normale svolgimento dei servizi di emergenza.

Aversa, ambulanze bloccate al Moscati: barelle del 118 trattenute per mancanza di posti in pronto soccorso

Ogni mezzo di soccorso, apprende Teleclubitalia, proviene da diverse postazioni del territorio dell’Agro Aversano. Ciascuna ambulanza è fondamentale per garantire assistenza medica ai cittadini, ma la loro sosta prolungata davanti all’ingresso del pronto soccorso rischia di bloccare l’intero sistema.

Il problema, purtroppo, non è nuovo: appena un mese fa, si verificò un episodio simile, in cui gli operatori del 118 si ritrovarono impossibilitati a “sbarellare” i pazienti a causa della mancanza di posti disponibili in reparto. L’ospedale di via Gramsci si trova ogni giorno a gestire un flusso continuo di pazienti, molti dei quali provenenti anche dal Napoletano. Quelli con gravi patologie o che presentano problematiche importanti restano ricoverati nel pronto soccorso del Moscati di Aversa per giorni, arrivando a permanenze di una settimana. Nonostante l’ingresso in servizio di otto nuovi infermieri lo scorso 16 dicembre, il nodo degli spazi insufficienti e dei ricoveri prolungati continua a trasformare il pronto soccorso in un vero e proprio reparto di degenza.