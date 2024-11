Ha i contorni di una vera e propria spedizione punitiva l’aggressione subita da un avvocato civilista di Aversa, ancora sotto choc per quanto accaduto. Mercoledì scorso, nello studio legale di via Cilea, l’avvocato Maurizio Pagano aveva ospitato un collega penalista e il cliente di quest’ultimo.

Aversa, allontana un cliente pregiudicato dal suo studio: civilista preso a martellate in testa

Durante l’incontro, il cliente ha alzato i toni nei confronti del penalista, costringendo Pagano a intervenire. Dopo averlo redarguito, il professionista lo ha invitato a lasciare lo studio. L’uomo ha reagito in maniera violenta, sferrando un calcio contro la porta d’ingresso in vetro e infrangendola. Cinque giorni dopo, l’aggressore, che risulta avere precedenti penali, si è ripresentato allo studio, questa volta incappucciato. Ha atteso l’uscita dell’avvocato Pagano dal cancello e lo ha picchiato, colpendolo alla testa con un martello per ben tre volte prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato, che stanno indagando sull’accaduto, e un’ambulanza del 118. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati, il legale ha riportato un trauma cranico. Per la vittima, quattro punti di sutura alla testa e dieci giorni di prognosi. Resta però tanta la paura per un epilogo che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.