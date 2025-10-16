Logoteleclubitalia

Aversa, Alessia sparita nel nulla da ieri: appello del sindaco ai cittadini per ritrovarla

Momenti di apprensione ad Aversa. Da ieri mattina, martedì 15 ottobre, non si hanno più notizie di Alessia Terracino, una giovane madre di tre bambini, scomparsa intorno alle ore 11:00. Secondo quanto riportato, al momento della sparizione Alessia indossava una tuta beige e stivaletti bianchi e neri. Da allora, i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, che ha diffuso un appello pubblico: “Rivolgo a tutti un accorato appello: se qualcuno l’ha vista o ha informazioni utili, contatti subito le Forze dell’Ordine. In questi momenti la vicinanza e l’attenzione di tutta la comunità possono fare la differenza. Aiutiamo insieme a riportare Alessia a casa.”

Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per ricostruire gli spostamenti della donna e ogni segnalazione può rivelarsi decisiva per rintracciarla. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente Carabinieri, Polizia o il numero di emergenza 112. La comunità di Aversa si stringe intorno alla famiglia Terracino, nella speranza che Alessia possa essere ritrovata al più presto e riabbracciare i suoi bambini.

Aggiornamento delle 11 e 20 del 16 ottobre: Alessia è stata ritrovata e sta bene.

