Momenti di apprensione ad Aversa. Da ieri mattina, martedì 15 ottobre, non si hanno più notizie di Alessia Terracino, una giovane madre di tre bambini, scomparsa intorno alle ore 11:00. Secondo quanto riportato, al momento della sparizione Alessia indossava una tuta beige e stivaletti bianchi e neri. Da allora, i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Aversa, Alessia sparita nel nulla da ieri: appello del sindaco ai cittadini per ritrovarla

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, che ha diffuso un appello pubblico: “Rivolgo a tutti un accorato appello: se qualcuno l’ha vista o ha informazioni utili, contatti subito le Forze dell’Ordine. In questi momenti la vicinanza e l’attenzione di tutta la comunità possono fare la differenza. Aiutiamo insieme a riportare Alessia a casa.”

Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per ricostruire gli spostamenti della donna e ogni segnalazione può rivelarsi decisiva per rintracciarla. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente Carabinieri, Polizia o il numero di emergenza 112. La comunità di Aversa si stringe intorno alla famiglia Terracino, nella speranza che Alessia possa essere ritrovata al più presto e riabbracciare i suoi bambini.

Aggiornamento delle 11 e 20 del 16 ottobre: Alessia è stata ritrovata e sta bene.