Il questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), noti come daspo urbano, nei confronti di un 20enne e di un 25enne dell’Agro Aversano. Le misure, della durata di due anni ciascuna, sono state disposte in seguito ai fatti avvenuti nella serata di sabato 22 febbraio in via Seggio, nel cuore della movida aversana.

Aversa, aggressione durante movida in via Seggio: scattano i Daspo per due giovani

La decisione, frutto di un’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, scaturisce da una segnalazione dell’Arma dei Carabinieri di Trentola Ducenta.

I due giovani, infatti, si sarebbero resi protagonisti di una violenta aggressione ai danni di un coetaneo, che riportò diverse ferite e venne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa. Oltre a impedire l’accesso ai luoghi dell’aggressione, i daspo urbani vietano ai destinatari di frequentare anche le zone limitrofe, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi che possano minacciare la sicurezza e l’ordine pubblico.