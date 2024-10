Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario, stavolta al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa. Una dottoressa di turno è stata colpita con schiaffi e pugni da una paziente, una donna di Secondigliano.

Aversa, aggressione al pronto soccorso: dottoressa presa a pugni e a schiaffi da paziente

L’episodio è avvenuto in prima serata, intorno alle 20,15, e, stando a quanto apprende Teleclubitalia, sembrerebbe essere stato scatenato da un’incomprensione: la paziente, arrivata in pronto soccorso per un forte dolore lombare, era stata indirizzata verso un altro reparto per un’ecografia. Smarritasi tra i piani della struttura ospedaliera, è tornata al pronto soccorso e, trovando la sua scheda clinica già chiusa, ha reagito violentemente, spingendo la scrivania contro la dottoressa e colpendola al volto e al torace con pugni e schiaffi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Gruppo Aversa.