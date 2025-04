Aversa, 67enne arrestato per spaccio: droga nascosta in auto e in un tombino

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno arrestato un 67enne per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo e perquisito insieme alla sua auto, dove sono state trovate diverse dosi di cocaina e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio.

Ulteriori accertamenti nella sua abitazione hanno portato alla scoperta di altre 11 dosi di cocaina, nascoste in un tombino, per un totale di 15 grammi, oltre a un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Il 67enne è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.