Aversa, 5mila euro di sanzioni e più di 20 rimozioni, Nacar: “Risultati lusinghieri”

Numeri importanti per il Nucleo Ecologia della Polizia Locale di Aversa. Dal 13 agosto al 13 ottobre sono stati effettuati oltre 150 sopralluoghi sul territorio comunale, con l’elevazione di 55 verbali per il non corretto conferimento dei rifiuti e per il mancato rispetto degli obblighi di pulizia dei fondi agricoli, per un totale di circa 5.000 euro di sanzioni.

A questi risultati si aggiungono oltre 20 rimozioni di veicoli, effettuate prevalentemente nei confronti di mezzi sprovvisti della prescritta copertura assicurativa.

«In appena due mesi abbiamo raggiunto risultati lusinghieri – dichiara il comandante della Polizia Locale, Nacar –. Si tratta di un’attività importante, che testimonia l’impegno quotidiano del personale nel contrasto alle irregolarità e nella tutela del territorio. Il nostro obiettivo è garantire controlli sempre più efficaci, intervenendo sia sul piano della repressione sia su quello della prevenzione».

Il Nucleo Ecologia, composto da due unità, svolge un’attività articolata che spazia dal contrasto al conferimento irregolare dei rifiuti alla verifica delle condizioni di pulizia dei fondi agricoli, fino agli interventi per la rimozione dei veicoli abbandonati o privi della prescritta copertura assicurativa.

Un lavoro che richiede organizzazione e capacità di intervento su un territorio ampio ed eterogeneo, con la necessità di raggiungere anche le aree più periferiche e i siti maggiormente esposti a fenomeni di abbandono e sversamento illecito dei rifiuti.

«Anche nel settore dell’ecologia abbiamo dovuto organizzare i controlli tenendo conto dell’estensione del territorio comunale – prosegue Nacar –. I risultati raggiunti rappresentano un punto di partenza. Guardando al 2027, si potrà valutare la possibilità di potenziare il nucleo anche attraverso nuovi veicoli di servizio non riconoscibili, così da rendere ancora più capillari ed efficaci le attività di controllo».

Nel frattempo, sono in corso le operazioni per l’installazione delle cinque fototrappole acquistate nell’ambito del progetto Terra dei Fuochi. Strumenti che consentiranno di rafforzare il monitoraggio delle aree sensibili e di contrastare con maggiore efficacia gli episodi di abbandono e sversamento illecito dei rifiuti.

Parallelamente, l’attività del Nucleo Ecologia proseguirà attraverso la pianificazione di strategie e obiettivi settimanali, con particolare attenzione ai siti maggiormente esposti a fenomeni di degrado ambientale.

Un’azione che punta a consolidare i risultati già ottenuti, rafforzando il controllo del territorio e promuovendo il rispetto delle regole a tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini di Aversa.

Comunicato stampa