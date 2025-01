Un grave incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 8 gennaio, in via Presidio ad Aversa, dove una donna di 31 anni di origine ucraina è caduta da una finestra al primo piano alto di un antico palazzo, tra via Presidio e via Vittorio Emanuele I.

Aversa, donna precipita nel vuoto mentre pulisce una finestra

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, impegnata nella pulizia delle finestre di un’abitazione appartenente a un professionista locale, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata nel vuoto.

Alcuni residenti, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica, oltre agli agenti della Polizia Municipale di Aversa, guidati dal comandante Stefano Guarino. La donna, riportando diversi traumi, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Caserta per le cure necessarie. I carabinieri di Aversa sono successivamente giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica della caduta. Non si esclude l’ipotesi del gesto estremo.