È stato un video su TikTok a mettere i carabinieri sulla pista giusta: un ragazzo di appena 17 anni, originario dell’Egitto, ballava in strada brandendo un taser in piazza Domenico Cirillo, nel pieno centro di Aversa, nel casertano.

Aversa, 17enne arrestato per spaccio: ballava col taser in mano su TikTok

Decisi a vederci chiaro, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella camera che il giovane occupa presso la comunità di accoglienza per minori in cui è ospitato. L’operazione si è svolta alla presenza del personale della struttura e ha portato alla scoperta di un piccolo “tesoro” di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’armadietto del minorenne, i militari hanno rinvenuto 39 grammi di hashish suddivisi in 18 stecche, accuratamente nascosti in una scatola. Inoltre, sono stati trovati 205 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine del controllo, per il 17enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.