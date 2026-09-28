Aversa, 11ª edizione della StraNormanna: 850 runner per l’evento che unisce sport e solidarietà

Pronti, partenza, via. Sono stati 850 i podisti ai nastri di partenza dell’undicesima edizione della Stranormanna, la gara agonistica che ieri mattina ha attraversato le strade di Aversa. Dieci chilometri di corsa, con partenza nell’area del Parco Pozzi, per un appuntamento che dal 2014 unisce sport e inclusione. A tagliare per primo il traguardo nella gara maschile è stato Aziz Lakriti, mentre tra le donne a conquistare il gradino più alto del podio e’ stata Francesca Palomba. Novità dell’edizione 2026 il Villaggio della Salute allestito al Parco Pozzi: uno spazio dedicato alla prevenzione e al benessere, per affiancare alla competizione anche la promozione della salute.

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