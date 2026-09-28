Caro carburanti, scatta il tetto dei prezzi nei distributore Eni

Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nei distributori Eni. A partire da oggi, il prezzo al self service è fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il diesel.
Già dalle prime ore della mattina si sono registrate lunghe code in diverse stazioni di servizio dell’azienda. Ad Aversa, in provincia di Caserta, decine di veicoli sono rimasti incolonnati, in attesa di fare rifornimento o, in molti casi, addirittura il pieno. Per gli automobilisti il risparmio può essere significativo, soprattutto per chi sceglie di fare il pieno.