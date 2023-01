È finito in carcere un 58enne di Altavilla Irpina (Avellino) per violenza sessuale aggravata. Ad incastrarlo l’esame del Dna, il cui risultato ha segnato una svolta nell’indagine avviata mesi fa.

Avellino, violenta la figlia minorenne di amici: 58enne incastrato dal Dna

Come anticipa Fanpage.it, l’uomo avrebbe infatti violentato la figlia minorenne di una coppia di amici. I fatti risalgono all’ottobre dell’anno scorso, il 58enne si sarebbe approfittato della giovane in un momento in cui il padre e la madre non erano presenti.

La ragazza, all’epoca 17enne, si era confidata coi genitori, che si erano quindi rivolti alle forze dell’ordine per sporgere denuncia. Avviate le indagini, il 58enne era stato iscritto nel registro degli indagati e, attraverso il proprio legale, aveva negato ogni accusa.

Decisivo si è rivelato l’analisi del Dna, il cui esito avrebbe confermato la responsabilità dell’indagato. La Procura di Avellino ha quindi emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, che è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Avellino.