E’ stata ritrovata morta, in località Arco di Rienzo a Baiano (Avellino) Grazia Prisco, l’anziana donna di Sarno, in provincia di Salerno, di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni, dopo che l’80enne si era allontanata da casa insieme al compagno.

Avellino, scompare di casa con il compagno: donna ritrovata morta

L’uomo era stato trovato ieri sera, in stato confusionale, in una zona di montagna dell’Avellinese, tra Taurano e Monteforte, e non ha saputo dire cosa sia accaduto negli ultimi giorni.

Il cadavere dell’anziana è stato trovato in una zona isolata e in alta quota: il primo esame esterno del cadavere non ha fornito elementi sulle possibili cause del decesso.

L’80enne e il compagno si erano allontanati dal comune in provincia di Salerno a bordo di un Apecar. Al momento del ritrovamento l’uomo era da solo e a piedi in evidente stato di difficoltà. Sarebbe solo riuscito a dire che si erano recati in montagna ma avrebbe affermato anche di non ricordare più nulla di ciò che è successo in seguito.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco in collaborazione con il soccorso alpino della guardia di finanza sono riusciti prima a ritrovare l’Apecar e successivamente, poco distante dal mezzo, è stato ritrovato il corpo senza vita della donna. Le indagini sull’accaduto proseguono, senza escludere nessuna ipotesi.