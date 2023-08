Paura nel centro di Avellino dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una fuga di gas causata da alcuni lavori di scavo per un allacciamento fognario. I fatti sono accaduti in via Tagliamento. L’intera area, come raccontano alcuni testimoni, è stata invasa dalla puzza.

Avellino, paura in pieno centro per una fuga di gas: evacuato stabile

Secondo una prima ricostruzione, gli operai avrebbero tranciato inavvertitamente la tubazione del gas mentre erano al lavoro, provocando così la fuoriuscita del metano. In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione di un edificio adiacente ma la situazione, molto delicata, è stata gestita senza intoppi ed è tornata dopo poco sotto controllo.

I pompieri, una volta verificato il danneggiamento del tubo e individuata quindi la causa della perdita di gas, hanno proceduto con la messa in sicurezza dell’area interessata e quindi con l’evacuazione del palazzo limitrofo. In seguito sono intervenuti gli addetti della società che gestisce la fornitura di gas e si sono occupati della riparazione della condotta lesionata. Successivamente, a pericolo cessato, è stato consentito ai residenti di rientrare nelle loro abitazioni; non si registrano feriti.