Quasi 1.500 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Avellino. Tra questi anche le copie illegali dei famosissimi “Labubu”, le bambole che negli ultimi mesi stanno spopolando sul mercato e che, proprio per l’elevata richiesta, sono diventate spesso introvabili.

Avellino, maxi sequestro di prodotti contraffatti: trovati anche i “Labubu” falsi

Il blitz è scattato in un’attività commerciale di Montella, dove i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno trovato non solo i falsi “Labubu”, ma anche numerosi prodotti scolastici con marchi Disney e loghi di film e cartoni animati. Gli articoli erano esposti in vendita a prezzi molto competitivi, ma un rapido controllo ha rivelato la loro natura contraffatta.

In totale sono stati sequestrati 1.478 prodotti, tutti potenzialmente pericolosi per i consumatori in quanto privi delle certificazioni di sicurezza richieste dalla normativa.

Il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino con le accuse di commercio di prodotti con segni distintivi falsi e ricettazione. L’operazione rientra nel piano di controlli della Guardia di Finanza per contrastare la diffusione di merci illegali e smantellare i canali del mercato parallelo.