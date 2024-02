A due settimane dalla sua scelta di abbandonare il sacerdozio per amore di una donna, l’ex parroco di Chiusano San Domenico (Avellino), Don Antonio Romano, 54 anni, ha usato i social network per condividere un nuovo importante annuncio: entrerà in lizza per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, che coinvolgeranno 41 comuni in Irpinia, compreso Chiusano San Domenico.

Avellino, lascia la chiesa per amore: ora l’ex parrocco si candida a sindaco

L’ex sacerdote, che ha volontariamente sospeso il suo servizio nella Chiesa in attesa di passare ufficialmente allo stato laico, si candida contro il sindaco in carica di Forza Italia, Carmine De Angelis. Per Romano si tratta di una “sfida impari”, ma si dice motivato da valori come la giustizia, l’onestà e la libertà.

Nel suo messaggio, Romano delinea anche il suo orientamento politico ai cittadini di Chiusano San Domenico, una comunità di meno di 2.300 persone.

“Sovranista, ma non nazionalista; liberale, ma non liberista; mondialista, ma non globalista”. In una parola, “una voce fuori dal coro del politicamente corretto e del pensiero unico, che si sente in parte progressista, ma anche un po’ conservatore”.

Ai giornalisti che gli chiedono se, come annunciato, sposerà la donna di cui è innamorato prima o dopo le elezioni, l’ex parroco non dà date precise, ma denuncia: “la macchina del fango che si è già messa in moto contro di me”.