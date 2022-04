Avellino. Ancora un incidente sul lavoro. Un operaio di circa 60 anni è morto dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion. E’ accaduto ieri, intorno alla 11, nella sede Hera a Pievesestina di Cesena.

Avellino, operaio muore schiacciato da carico di bidoni

La vittima si chiamava Giuseppe Venezia ed era originaria di Atripalda. L’uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era da poco giunto alla destinazione.

Stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi. Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena si è precipitata sul posto. Presenti anche un’ ambulanza del 118 e l’automedica: l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto pochi minuti dopo la disperata corsa. Sulla vicenda indaga la Polizia per fare piena luce su quanto è accaduto.

Due operai morti in una giornata

Nelle stessa giornata un altro operaio ha perso la vita mentre stava lavorando. E’ successo a Trento, dove un 39enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara in seguito ad un incidente in un cantiere.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, di origine albanese, sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava, per conto di un’impresa di Mezzolombardo, alla ristrutturazione di un edificio. Una volta al pronto soccorso il 39enne, però, non ce l’ha fatta. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli ispettori dell’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.