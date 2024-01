Si presenta all’ospedale Moscati di Avellino con vomito, diarrea e forti dolori addominali. In un primo momento le viene diagnosticata una gastroenterite, ma le sue condizioni sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere questa mattina. Vittima una donna di 46 anni, A.P., originaria di Napoli ma residente in Irpinia.

Avellino, 46enne napoletana con dolori addominali e vomito: muore in ospedale

La 46enne si stava sottoponendo ad esami diagnostici ed analisi di vario tipo per capire le cause dei disturbi che la stavano affliggendo nelle ultime ore. Dai primi accertamenti non sarebbe emerso nulla. Da qui la decisione immediata di disporre l’esame autoptico sulla salma per risalire alle cause del decesso, al momento inspiegabili.

Dolore e sconcerto tra i familiari

Intanto la notizia del decesso della 46enne ha fatto subito il giro della città ed è arrivata anche a Napoli, provocando dolore e sconcerto tra i familiari. Nessuno riesce a spiegarsi come sia potuta morire nel giro di appena 24 ore dal manifestarsi dei primi sintomi. Risposte che potranno arrivare soltanto dall’autopsia.