Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Andrea Di Giacomo, 34enne originario di Montella, in provincia di Avellino. Il giovane, trasferitosi a Milano per lavoro, ha perso la vita in seguito a un violentissimo scontro mentre viaggiava in sella alla sua motocicletta.

Avellino in lutto per la morte di Andrea, il giovane è deceduto in un incidente stradale

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa in via Padova. Di Giacomo stava percorrendo la strada in direzione del centro città quando è stato travolto da un bus navetta diretto all’aeroporto di Orio al Serio. Lo schianto, avvenuto nei pressi di un incrocio, non gli ha lasciato scampo: sbalzato a terra con estrema violenza, ha riportato ferite gravissime. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Andrea Di Giacomo aveva deciso di trasferirsi a Milano per costruire il suo futuro accanto alla fidanzata e lavorava da alcuni mesi presso un’azienda di telecomunicazioni. Il matrimonio, previsto per l’estate, avrebbe dovuto essere il coronamento del suo sogno d’amore.

La polizia locale di Milano ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro. Dai primi rilievi, sembra che il bus navetta, nel tentativo di svoltare, non si sia accorto della presenza del motociclista. L’impatto è stato inevitabile e devastante.

Il conducente del mezzo è stato immediatamente sottoposto ai test tossicologici, che hanno dato esito negativo. Nonostante ciò, la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, e l’autista del bus risulta ufficialmente indagato.