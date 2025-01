Una vicenda che poteva trasformarsi in un brutto episodio ha avuto invece un lieto fine grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri. Protagonista della storia è una ragazzina di dodici anni che, dopo aver preso per errore un autobus sbagliato, si è ritrovata sola e senza cellulare in una zona a lei completamente sconosciuta. I fatti sono accaduto nell’avellinese.

Avellino, dodicenne sbaglia autobus e si perde: salvata dai carabinieri

In preda al panico e senza un modo per contattare i suoi genitori, la giovane vagava per le strade quando un cittadino attento alla situazione ha deciso di intervenire. L’uomo ha immediatamente allertato il 112, segnalando la presenza della ragazzina in difficoltà.

I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti rapidamente, raggiungendola e rassicurandola. Dopo aver parlato con la dodicenne e aver raccolto le informazioni necessarie, i militari sono riusciti a rintracciare i suoi genitori, i quali erano in grande apprensione per la scomparsa improvvisa della figlia.