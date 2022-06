Dopo il carburante e le bollette arrivano anche i rincari dei pedaggi autostradali. Da fine giugno Autostrade per l’Italia si appresta a far scattare un aumento dei pedaggi dell’1,5%.

Autostrade, a fine giugno aumento dei pedaggi. Aspi: “Pesa il caro-materiali”

“Parliamo veramente di poco, ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero”, ha spiegato l-amministratore delegato Roberto Tomasi durante un evento a Firenze. La decisione, ha poi spiegato Aspi in una nota, è solo in fase istruttoria e sarà decisa dalle autorità competenti dopo quattro anni di blocco ma è prevedibile in base alle regole ‘calmierate’ previste dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Secondo Tomasi si tratta di “un problema serio: in questi primi sei mesi noi abbiamo avuto un incremento importante in termini di costi dei materiali che varia dal 20 al 30% mediamente, poi ci sono voci di prezzo con incrementi superiori anche a questo”. Tuttavia secondo l’ad il caro-materiali non può essere una scusa per la quale “blocchiamo i nostri investimenti, anzi dobbiamo continuare a investire nella speranza che poi ci sia anche un elemento speculativo che possa in qualche modo rientrare”.