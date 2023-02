“Basta con i luoghi comuni sul Mezzogiorno e sui meridionali. Basta con questa “prepotenza politica” del Nord e della Lega. In un tempo in cui il mondo richiede sfide globali, continentali qui pensano a frammentarci ulteriormente con l’autonomia differenziata. Non è tollerabile”. Sono le parole del consigliere regionale della Campania e capogruppo Campania Libera-Psi Giovanni Porcelli.

“Quando diciamo che esiste una questione meridionale, che c’è chi vuole spaccare in due il Paese, che c’è chi ritiene che sia il Nord a dover trainare l’Italia: ecco l’ennesima prova. Stamattina leggo su Il Mattino che i consulenti nominati dal governo per definire i Lep (livelli essenziali di prestazione), necessari per il loro progetto di autonomia differenziata, sono fedelissimi del governatore del Veneto, Zaia, e addirittura esperti che ritengono che il Sud sottragga soldi al Nord”.

Autonomia, Porcelli: Basta “prepotenza politica”del nord e della Lega si lavori per unità del Paese

“Si tratta dell’ennesimo schiaffo a noi meridionali e all’unità del Paese – continua Porcelli -. Un progetto, questo dell’autonomia differenziata, che non è altro che una rivisitazione della secessione della Lega. E il fatto che è una partita che stanno gestendo tra di loro ne è solo una conferma. L’autonomia non è una necessità dell’Italia e degli italiani, men che meno come la vuole fare Calderoli. Ci sono temi su cui non si può fare politica a ribasso, a discapito di chi ha meno. E settori come la sanità o la scuola sono diritti che devono essere garantiti in egual modo in Lombardia come in Campania. Già oggi viviamo una disparità che non è più tollerabile visto che un cittadino campano riceve dallo Stato meno soldi per la sanità rispetto a un veneto.

Spero vivamente in un intervento del Presidente Meloni e di tutti i deputati e senatori campani per fermare questo progetto di autonomia che non fa altro che acuire i divari Nord-Sud. Basta con i luoghi comuni sul Mezzogiorno e sui meridionali. Basta con questa “prepotenza politica” del Nord. In un tempo in cui il mondo richiede sfide globali, continentali qui pensano a frammentarci ulteriormente. Non è tollerabile” conclude il capogruppo di Campania Libera-Psi.