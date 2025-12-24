Proseguono i controlli della Polizia di Stato sulle attività commerciali legate alla filiera dello stoccaggio, riciclo e smaltimento dei rifiuti, in particolare nelle province di Napoli e Caserta. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, in collaborazione con il Commissariato di Castellammare di Stabia, hanno sottoposto a controllo un autodemolitore autorizzato operante nel comune stabiese, dotato anche di un negozio per la rivendita di ricambi auto usati.

Autodemolitore sotto sequestro a Castellammare: trovati motori di auto rubate e telai contraffatti

Nel corso degli accertamenti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato 12 propulsori provenienti da autovetture risultate rubate, oltre a numerosi sportelli di auto privi dell’identificativo “Identicar”, asportato per impedirne la tracciabilità. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, entrambe le attività commerciali sono state poste sotto sequestro. Considerata l’ingente quantità di materiale presente all’interno del sito, non interamente verificabile nell’immediato, sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza di altre decine di motori e di numerosi ricambi auto di varia tipologia.

Nel piazzale dell’attività è stata inoltre scoperta un’autovettura di provenienza furtiva con telaio contraffatto. Sono state infine rilevate violazioni di natura penale e amministrativa in materia di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi. Al termine dell’operazione, i titolari delle due attività commerciali e il proprietario dell’auto con telaio alterato sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Elevate anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 12mila euro.