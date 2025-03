Autobus Eav in fiamme a Varcaturo. “Era nuovo, servono più controlli. Il conducente ha evitato la tragedia”

Giugliano. “È di nuova generazione l’autobus dell’EAV che ha preso fuoco in via Staffetta, tra Licola e Varcaturo. Chiediamo all’azienda di fare luce su un fenomeno non più sporadico per rasserenare lavoratori ed utenti.” E’ la richiesta della sigla USB Lavoro Privato in merito al rogo del mezzo di trasporto pubblico avvenuto ieri pomeriggio sulla fascia costiera di Giugliano.

Una tragedia sfiorata grazie al pronto intervento del conducente. “Vanno fatti i complimenti all’operatore di esercizio dell’EAV, lavoratore di agenzia per il lavoro somministrato, – prosegue il sindacato – che non appena si è accorto che dal vano batterie dell’autobus che guidava uscivano scintille e fumo, ha prontamente messo in sicurezza i passeggeri facendoli scendere dal mezzo prima che questo prendesse fuoco, per poi allertare i soccorsi. Quanto accaduto dimostra 2 cose: la prima è che va fatta un’analisi seria sugli ultimi autobus acquistati dalla Regione Campania perché questo non è il primo caso di incendio, la seconda è che i lavoratori delle agenzie per il lavoro somministrato, nonostante la loro precarietà, nonostante il futuro incerto che li condiziona, – conclude l’Usb – e nonostante non vengano sempre rispettati dalle aziende, sono affidabilissimi e molto professionali.”