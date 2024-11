Alessandro Glaneo non ce l’ha fatta. L’operaio 48enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia è morto dopo otto giorni di agonia in cui ha lottato per la vita. Fatale una caduta dall’impalcatura.

Auto urta gru e lui cade nel vuoto: operaio di Casagiove muore a 48 anni

Secondo quanto riportano i media locali, Glaneo – originario di Casagiove, nel casertano – si trovava in un cantiere a Palermo, all’interno di un cestello aggrappato a una gru, quando un’auto ha urtato il macchinario facendolo cadere nel vuoto. Il 48enne ha battuto la testa a terra riportando nell’impatto un trauma cranico e diverse fratture. Ricoverato immediatamente in ospedale, è rimasto in prognosi riservata scatenando un’ondata di solidarietà sui social e tanti messaggi di vicinanza e sostegno.

Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere per le gravi ferite riportate. Il 48enne, padre di famiglia, era un grande tifoso rossoblù della Casertana e un frequentatore dello stadio Pinto. Gli amici di gradinata gli avevano dedicato lo striscione di incoraggiamento “Forza Sasà”. Alessandro lascia la moglie Mena e due figli in tenera età.