Auto precipita in un burrone a Limatola: muore un 38enne, grave l’amico

Un risveglio tragico per la comunità di Limatola e per l’intero comprensorio sannita e casertano. Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di domenica mattina, intorno alle 7, lungo la Strada Statale 213, nel tratto che collega Limatola a Castel Morrone, nel casertano.

Una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente uscita di strada, sfondando un muretto in cemento e precipitando in un burrone profondo circa 25 metri. A bordo dell’auto viaggiavano due amici di lunga data: Paolo Iannucci, 37 anni, originario di Caserta e residente a Dugenta, e Mario Marotta, 38 anni, nato a Maddaloni e residente a Caiazzo.

La vittima e il ferito grave

Ad avere la peggio è stato Mario Marotta, che occupava il sedile lato passeggero: è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Il corpo del 38enne è stato recuperato dai soccorritori e trasferito all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento. La salma è stata già liberata: i funerali si terranno nel pomeriggio di oggi a Limatola, dove il sindaco Domenico Parisi ha proclamato il lutto cittadino. Successivamente il feretro sarà tumulato a Caiazzo.

Gravissime anche le condizioni dell’altro occupante. Paolo Iannucci è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato d’urgenza prima al San Pio e poi, in elisoccorso, all’Ospedale del Mare di Napoli, dove resta intubato in prognosi riservata.

Soccorsi complessi e indagini in corso

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme, supportati dal Nucleo SAF, specializzato in interventi in ambienti impervi. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse: uno dei due giovani sarebbe stato rinvenuto all’esterno dell’abitacolo, l’altro all’interno della vettura precipitata nel dirupo.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento tutte le ipotesi restano al vaglio. Secondo una prima ricostruzione, i due amici stavano rientrando dal capoluogo casertano.