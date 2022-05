Si chiamava Tommaso D’Agostino, il bambino di 4 anni morto schiacciato da un’auto che ieri ha travolto diversi bimbi nel cortile della scuola dell’Infanzia “Pile-Primo maggio” a L‘Aquila.

Auto piomba sui bimbi all’asilo, Tommaso muore schiacciato. aveva solo 4 anni

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il freno a mano della vettura sarebbe stato tolto da un bimbo di otto anni, forse il fratellino di uno degli allievi dell’asilo. Sua madre, attualmente indagata per omicidio stradale, era andata a prendere l’altro figlio all’interno dell’istituto.

L’auto era stata parcheggiata in un rampa in discesa. A un certo punto, per cause che non è stato ancora possibile accertare, si è sbloccato il freno a mano della Volkswagen Passat station wagon che si è messa in movimento ed ha sfondato l’inferriata della scuola materna, investendo sei bambini che erano nel cortile.

Purtroppo Tommaso non ce l’ha fatta.Anche altre due bambine, sempre di 4 anni, sono ricoverate all’ospedale Gemelli di Roma. Una ha una frattura all’osso temporale, è stabile e respira spontaneamente, ma è in prognosi riservata. L’altra è in condizioni non gravi. Un altro piccolo è al Bambin Gesù con un trauma toracico e prognosi riservata. Due gemellini invece sono sotto osservazione a L’Aquila.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico incidente e chiarire il mistero del freno a mano. Intanto, l‘indagata ha già rilasciato una sua deposizione ed è apparsa molto provata. L’automobile, invece, è stata sequestrata per accertamenti. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino.