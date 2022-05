Cinque bambini feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio provvisorio del drammatico incidente avvenuto poco fa, in un asilo nido, in zona Pile, all’Aquila.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto ha sfondato la recinzione esterna della scuola dell’infanzia ed è piombata sui bambini che in quel momento stavano giocando nel cortile del plesso scolastico.

La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. All’interno pare non ci fosse nessuno. Sembra che il freno si sia improvvisamente tolto e che la vettura si sia messa in movimento, percorrendo la discesa e finendo contro la staccionata in ferro.

Cinque bambini, tutti dai 3 ai 5 anni, sono stati travolti dal veicolo. In particolare uno di loro versa in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e la Polizia che indaga sull’accaduto. I piccoli sono stati trasportati con urgenza all’ospedale San Salvatore per le cure del caso.