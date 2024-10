Non tardano ad arrivare le scuse del consigliere metropolitano Salvatore Pezzella per aver parcheggiato la sua auto, poi rimossa dal carroattrezzi, su un marciapiede in via Antimo Panico, a Giugliano, strada tra l’altro chiusa al traffico perché interessata da importanti lavori.

Auto lasciata sul marciapiede a Giugliano, le scuse del consigliere Pezzella: “Faccio mea culpa”

“Purtroppo stamattina mi sono reso protagonista di un errore imperdonabile, una leggerezza che non ha scusanti. Voglio fare questo post solo per chiedere semplicemente scusa alla cittadinanza per quanto commesso, uno sbaglio dettato dalla fretta visto che c’erano diversi cittadini in Comune ad aspettarmi da un bel po’ e non volevo farli aspettare ulteriormente”, si legge in un post pubblicato dal politico via social.

Stamattina il veicolo lasciato sul marciapiedi non è passato inosservato gli occhi di passanti e residenti, anche per la presenza di un foglio con su scritto “consigliere metropolitano Salvatore Pezzella” leggibile dal cruscotto. I caschi bianchi del comando della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno subito elevato una salata contravvenzione e disposto la rimozione coatta della vettura.

“Faccio mea culpa sull’errore e prometto che in futuro sarò molto più attento.

Nel bene e nel male, sono abituato a metterci sempre la faccia…e questa volta anche le tasche! Era doveroso”, ha aggiunto Pezzella.