Rientrava dalla discoteca, Aurora Bellini, studentessa di 19 anni, è morta improvvisamente nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo a bordo del traghetto “Cruise Bonaria” sulla tratta Napoli-Palermo. La giovane, colta da un malore improvviso nella cabina della nave, è deceduta nonostante i soccorsi prestati dai compagni di classe e il successivo trasporto verso la terraferma.

Aurora morta in gita a 19 anni, rientrava da una serata in discoteca. “Probabile infarto”

Aurora frequentava il quarto anno dell’istituto per geometri “Manetti Porciatti” di Grosseto ed era in viaggio per una gita scolastica. Originaria di Batignano, viveva con i genitori e la sorella gemella.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, e le indagini si concentrano sulla ricostruzione delle ultime ore di vita della ragazza. Il padre ha dichiarato che Aurora non soffriva di alcuna patologia, alimentando interrogativi sulle cause del decesso. Tra le ipotesi, quella di un possibile infarto. I risultati dell’autopsia, svolta presso l’ospedale di Nocera Inferiore il 21 marzo, e dei test tossicologici, saranno disponibili nei prossimi giorni.

Il feretro rientrerà in Toscana domenica 23 marzo e sarà accolto nella camera ardente fino ai funerali, che si terranno lunedì 24 marzo alle ore 15:00 nella Chiesa di Batignano. La famiglia di Aurora è rientrata dalla Campania con la salma della giovane, accompagnata da un profondo cordoglio da parte dell’intera comunità.