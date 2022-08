Aurora Ramazzotti diventa presto mamma. A sganciare la bomba ci ha pensato il settimanale Chi che ha rivelato tutti i dettagli della vicenda nel prossimo numero che, tra l’altro, uscirà domani in edicola.

Aurora diventerà mamma, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è incinta

Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato un test di gravidanza in una farmacia in Sardegna, mentre stavano trascorrendo le loro vacanze in famiglia. A quanto pare il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza (26 anni), business analyst, aspetta un bambino e diventerà mamma a gennaio.

Stando ad alcune indiscrezioni, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avrebbero confidato agli amici di essere felici per Aurora. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma così non è stato. Il riavvicinamento è dovuto a questa splendida notizia.

“Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza”, aveva scritto il settimanale di Alfonso Signorini agli inizi di agosto, “La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”. A maggio la stessa Ramazzotti aveva smentito i rumors circa una possibile gravidanza attraverso un video: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”. Questa volta, però, pare non si tratti solo di un lieve gonfiore addominale.