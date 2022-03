Osimhen sarà, com’è facile intuite, un’assenza pesante nel Napoli che sarà di scena a Bergamo con l’Atalanta alla ripresa del campionato. Per il giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia, il nigeriano “è mezza squadra e ha avuto una grandissima crescita come Lobotka e Rrhamani. Senza di lui, le ultime due il Napolli non le avrebbe vinte. Anche il Milan ha vinto a stento a Calgiari. Ora saranno otto finalissime ed anche un punto perso può significare dire addio al tricolore”.

Auriemma a Club Napoli All News: “Osimhen è mezza squadra per il Napoli. Il Jolly? Lo giocherei con un pari a Bergamo”

Tra poco meno di due settimane con l’Atalanta “servirà un’attenzione in più valutando se schiererà Muriel o il trequartista con due punte larghe come Malinovski e Boga. In questo caso – ha osservato il giornalista – soffrirebbero molto Zanoli e Malcuit, ma se Tuanzebe sta bene è la pendina ideale per contrastarli. Tuttavia – ha concluso Auriemma – il jolly me lo giocherei con un pari a Bergamo vista la situazione in cui versa attualmente il Napoli”.

di Antonio Di Monaco