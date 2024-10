Priorità sicurezza per i pedoni. È quanto annunciato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla luce delle troppe tragedie sulla strada. Verrà, infatti, preparato un programma di interventi volti ad attenuare il rischio di incidentalità sulle vie della città.

Aumenta la sicurezza stradale dopo incidenti mortali a Napoli: Manfredi annuncia interventi

“Cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime della strada; una priorità che richiede una risposta operativa immediata per ridurre l’incidentalità ed arginare questa emergenza”, ha detto il primo cittadino.

Oltre agli interventi anche un progetto di formazione nelle scuole secondarie volto a far luce sui comportamenti corretti da adottare alla guida. A Napoli si sono registrate ben ventuno vittime, tutte decedute in seguito ad incidenti stradali. Le cause sono quasi sempre le stesse: elevata velocità, distrazione alla guida, uso di sostanze stupefacenti e utilizzo di alcol. Sensibilizzare i giovani risulta essere fondamentale, secondo l’amministrazione Manfredi.

In particolare modo gli assessori alla Legalità, all’Istruzione e alle Politiche Giovanili che lavoreranno assieme al Dipartimento di prevenzione dell’Asl, chiesta anche la collaborazione dell’Aci. Nel progetto saranno coinvolti dieci istituti scolastici superiori, uno per ogni Municipalità.