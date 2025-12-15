Attraversare in Corso Italia a Villaricca, un rischio quotidiano all’esterno della Villa Comunale

Continua il nostro viaggio tra gli attraversamenti pedonali dell’hinterland e questa volta torniamo su Corso Italia a Villaricca, uno dei tratti più trafficati del territorio. Siamo all’ingresso della villa comunale, un punto di passaggio obbligato per famiglie, anziani e bambini. Ma qui, attraversare la strada è tutt’altro che semplice.

Un segnale verticale indica la presenza delle strisce pedonali, ma sull’asfalto non c’è traccia della segnaletica orizzontale. Le strisce, di fatto, non esistono. Un paradosso che trasforma un attraversamento teoricamente sicuro in una vera prova di coraggio.

I residenti denunciano una situazione ormai nota: le auto sfrecciano a velocità sostenuta e il rispetto delle precedenze è spesso un miraggio. Non sono rari, raccontano, gli incidenti stradali, alcuni anche gravi, proprio in questo punto.

Un’assenza che pesa soprattutto in un’area frequentata ogni giorno da cittadini diretti alla villa comunale, luogo di svago e ritrovo. Un intervento di ripristino della segnaletica appare quanto mai urgente, prima che quella che oggi è una segnalazione incompleta diventi l’ennesimo punto nero della viabilità cittadina.