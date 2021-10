Grande attesa per la sesta e ultima puntata de “I Bastardi di Pizzofalcone”. Il gran finale della terza stagione della fiction ambientata a Napoli andrà in onda questa sera alle 21:25 su Rai 1.

“I Bastardi di Pizzofalcone”: le anticipazioni

Appuntamento in tv questa sera per l’ultima puntata della serie “I Bastardi di Pizzofalcone”. Ecco alcune anticipazioni: grazie alle sue indagini, Pisanelli (Gianfelice Imparato) ha inchiodato frate Leonardo (Giovanni Esposito), serial killer dei pensionati. Le sue intuizioni e i suoi sospetti erano fondati.

Tanti ancora i nodi da sciogliere, diverse le domande dei telespettatori che dovrebbero trovare risposta nel finale di stagione: trovare la verità sull’attentato non è facile.

C’è attesa per questo episodio, intitolato “Verità”, che promette sorprese e comincia con il ritrovamento in mare di un cadavere: la vittima porta i segni di colpi violenti. In un primo momento l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) e gli uomini del commissariato di Pizzofalcone ipotizzano che sia un caso come tanti, con un colpevole da trovare. Ma non è così: quel delitto è legato a una serie di altri crimini, e scoprire l’identità della vittima potrebbe addirittura essere la chiave per risolvere il caso dell’attentato al ristorante di Letizia (Gioia Spaziani).

Questa sera, gli spettatori scopriranno se Lojacono e i suoi riusciranno a fare finalmente chiarezza su chi abbia messo la bomba e per quale ragione.

Le indagini si intrecciano, come sempre, col privato dei protagonisti: quale sarà la scelta del magistrato Laura Piras (Carolina Crescentini) che ha chiesto il trasferimento a Roma senza avvisare l’amato Lojacono? E l’ispettore Francesco Romano (Gennaro Silvestro) riuscirà a convincere l’assistente sociale che lui e sua moglie Giorgia (Miriam Candurro) possono essere degli ottimi genitori per la piccola che l’uomo ha trovato?

Un grande successo per la fiction ambientata a Napoli

La fiction, tratta dai libri dello scrittore Maurizio De Giovanni, ha riscosso un grande successo di pubblico: la puntata andata in onda lunedì 18 ottobre, è stata seguita da quasi 4 milioni e mezzo di spettatori, pari al 21.1% di share. I Bastardi si muovono a Napoli, che è l’altra grande protagonista, mostrandone le sue sfaccettature: dai vicoli ai palazzi aristocratici, che nascondono segreti inconfessabili.